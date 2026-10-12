Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 Ekim - 10 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda; 59 bin 935 adet sentetik ecza, 18 kilo 147 gram esrar, 861,6 gram eroin, 262 gram metamfetamin, 254 gram kokain, 104 gram A.M. maddesi, 52 adet LSD ve 35 gram bonzai ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda ayrıca 4 hassas terazi, 2 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 3 şarjör ve 62 tabanca fişeği ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 342 bin 830 lira, 55 euro ve 200 dolar muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 102 şüpheliden 43'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: DHA