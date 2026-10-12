MSB tarafından 'Mehmetçikle Bir Gün' notuyla yapılan paylaşımda, 'Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı birliklerimiz, 23 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında 'Mehmetçikle Bir Gün Projesi' kapsamında ülkemizin çeşitli illerinde eğitim gören öğrencilerimizi kışlalarımızda misafir etti. Öğrencilerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve askerlik mesleğini yakından tanıma fırsatı bulurken Mehmetçiklerimizle unutulmaz bir gün geçirdi' ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA