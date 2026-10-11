İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suudi Arabistan’da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan, can kayıpları ve yaralanmalara neden olan saldırıları kınadı. Duran, bölgesel barışın korunması için uluslararası toplumun ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti.

Burhanettin Duran: Saldırıları şiddetle lanetliyorum

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan saldırılara tepki gösterdi.

Saldırıların can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtığını belirten Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum. Bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası toplumun ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıyor.”

Suudi Arabistan halkına başsağlığı mesajı

Duran, saldırılarda hayatını kaybedenler için rahmet, yaralananlar için acil şifa dileklerini iletti. İletişim Başkanı Duran, açıklamasında kardeş Suudi Arabistan halkına başsağlığı dileğinde de bulundu.