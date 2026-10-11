Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çiftçilerin üretim maliyetleri, krediye erişim ve tarım sigortaları konusunda yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bursa’nın Mudanya ilçesinde üzüm üreticileriyle bir araya gelen Özel, devlet destekli soğuk hava depoları, lisanslı alım anlaşmaları ve düşük faizli ya da sıfır faizli kredilerle alım garantili yeni bir tarım döneminin başlatılması gerektiğini söyledi.

Özgür Özel, üzüm üreticileriyle bir araya geldi

Mudanya Mütarekesi’nin 104’üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Bursa’ya gelen Özgür Özel, Mudanya ilçesinin kırsal Çağrışan Mahallesi’nde düzenlenen “Köylü Üretici Buluşması” programında üzüm üreticilerinin sorunlarını dinledi.

Programa Özel’in yanı sıra Yeni Parti İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eski Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan ve partililer katıldı.

“Hal fiyatına gelene kadar maliyet 5 liraya çıkıyor”

Konuşmasında otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin tarımsal üretim maliyetlerini artırabileceğine dikkat çeken Özel, ulaşım giderlerinin üreticiden tüketiciye kadar uzanan fiyat zincirini etkilediğini belirtti.

Türkiye’de 6 otoyol, 2 çevre yolu ve 2 köprünün özelleştirilmesinin gündemde olduğunu söyleyen Özel, geçiş ücretlerinde yaşanabilecek artışların çiftçilerin maliyetlerini yükselteceğini ifade etti.

Özel, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Bu bana iki şeyi hatırlattı. Bir, işte bu ürün, İstanbul'a giderken geçeceği köprüyü pahalılatırsan, geleceği otoyolu pahalılatırsan, traktörün tarlada ya da otoyolda kamyonun yaktığı mazotu pahalılatırsan bu ürünün tarladaki maliyeti 1 lirayken, haldeki maliyeti 5 lira oluyor. Tüketiciye gidene kadar 15 lira oluyor ve bu sefer gıda alan için çok pahalı, üreten için de üretim yapılmayacak kadar ucuz hale geliyor.”

“TARSİM afetlerde tam ödeme yapmıyor”

Tarım sigortaları ve çiftçilerin krediye erişimi konusunda da eleştirilerde bulunan Özel, üreticilerin kredi kullanabilmek için tapu, kefil ve TARSİM poliçesi gibi şartlarla karşılaştığını söyledi.

Devlet Planlama Teşkilatı’nın kapatılmasına da değinen Özel, tarımsal üretimde planlama eksikliği bulunduğunu savundu. TARSİM kapsamında yapılan ödemelerin çiftçilerin zararlarını karşılamada yetersiz kaldığını öne süren Özel, afetlerin ardından üreticilerin borçlarını ödemekte zorlandığını dile getirdi.

Özgür Özel’den planlı üretim ve alım garantisi önerisi

Tarımda yaşanan sorunların çözümü için planlı üretimin önemine işaret eden Özel, Türkiye’nin uluslararası pazarlardaki talebi önceden analiz etmesi ve ürün bazında teşvik politikaları uygulaması gerektiğini belirtti.

Her ürünün her bölgede aynı verim ve kalitede yetiştirilemeyeceğini ifade eden Özel, üretimin bölgesel koşullara göre planlanması gerektiğini söyledi.

Özel, önerdiği tarım modelini şu sözlerle anlattı:

“Bunun çaresi, birincisi planlı bir üretim. Dünya pazarını gören, 'Türkiye bu pazara ne satabilir, ne kadar satabilir, ne fiyata satabilir?' bunu önceden analiz eden, uluslararası bağlantılarını yapan, bu ürünün ekilmesini garanti etmek için doğru ürüne, doğru yerde, doğru teşvik politikalarını uygulayan sistemdir.”

“Düşük faizli, gerektiğinde sıfır faizli krediler olmalı”

Özel, üreticilerin gelecek yıl yetiştirecekleri ürünleri teminat göstererek işletme sermayesine ulaşabilmelerini sağlayacak bir sistem kurulması gerektiğini savundu. Devlet destekli soğuk hava depoları, lisanslı alım anlaşmaları, ürünlerin depolanması ve ihracat süreçlerinin de bu modelin parçası olması gerektiğini belirtti.

Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Devletin soğuk hava deposuyla, lisanslı alım anlaşmalarıyla ürünlerin alınması, depolanması, ihracatı, tahsilatı, size ödenmesiyle, kaça satacağınızı bildiğiniz, ürünü nerede üreteceğinizi bildiğiniz için ipoteğe mipoteğe karşılık değil; gelecek seneki ürününün karşılığında sana işletme sermayesi sağlayan, düşük faizli, gerektiğinde sıfır faizli kredilerin olduğu, alım garantili yeni bir tarım dönemini başlatmak durumundayız.”