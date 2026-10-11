YENİ Parti Ankara İl Başkan Adayı Av. Pınar Akgül Doğusoy, il başkanlığı adaylığı kapsamında sürdürdüğü üye buluşmalarına bir yenisini ekledi. Çiğdem Mahallesi ve Çayyolu'nda gerçekleştirilen toplantıların ardından Doğusoy'un yeni durağı Kurtuluş Parkı oldu.

9 Ekim Cuma günü Kurtuluş Parkı'ndaki Vedat Dalokay Kokteyl Salonu'nda düzenlenen buluşmada, Çankaya'nın farklı mahallelerinden gelen parti üyeleri bir araya geldi. Toplantıda Ankara il örgütünün geleceği, parti içi demokrasi ve üyelerin karar alma süreçlerine katılımı ele alındı.

Kadınların siyasetteki rolüne dikkat çekti

Buluşmada kadınların siyasi yaşamda daha etkin olması gerektiğini belirten Doğusoy, kadınların yalnızca seçmen kimliğiyle değil, karar mekanizmalarında yer alan ve politikaların şekillenmesinde söz sahibi olan bireyler olarak siyasete katılması gerektiğini ifade etti.

Parti içinde üyelerin görüşlerine önem veren, ortak aklı önceleyen ve katılımcılığı güçlendiren bir örgüt yapısı oluşturmayı hedeflediğini dile getirdi.

"Ankara hak arayanların yanında olmalı"

Konuşmasında Ankara'nın toplumsal mücadelelerdeki yerine de değinen Doğusoy, başkentin geçmişten bugüne madenciler, öğretmenler, şehit yakınları ve adalet arayışındaki birçok kesimin buluşma noktası olduğunu hatırlattı.

Doğusoy, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bizim Ankaralılar olarak, YENİ Parti Ankara İl Örgütü olarak, her kim hakkını aramak için başkente ev sahipliği hissiyatıyla yanında olmamız gerekir. Haklı-haksız tartışmasını yapmadan önce mücadele eden insanlara ev sahipliğimizi hissettirmeliyiz."

"Güçlü bir örgüt Ankara'ya çok yakışacak"

Ankara'da üyelerin doğrudan söz sahibi olduğu bir siyasi yapı oluşturmak istediğini belirten Doğusoy, yüz yüze iletişimin ve birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Doğusoy, "Yan yana gelen, yüz yüze bakan, birbirini dinleyen üyeleriyle güçlü bir örgüt Ankara'ya çok yakışacak!" sözleriyle örgütlenme anlayışını özetledi.

Mahalle buluşmaları devam edecek

İl başkanlığı adaylığı sürecinde parti üyeleriyle doğrudan iletişim kurmayı sürdüren Doğusoy'un, Ankara'nın farklı mahallelerinde yeni toplantılar düzenlemesi planlanıyor.

Doğusoy, bu buluşmalar aracılığıyla parti üyelerinin taleplerini dinlemeyi ve Ankara örgütünün geleceğine ilişkin görüş alışverişini sürdürmeyi hedefliyor.