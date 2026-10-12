Cuma günü gerçekleştiren Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu toplantısında, resmi ilan ve reklam yayımıyla ilgili süreli yayınlar hakkında yapılan işlemler ile basın çalışanlarının borç para talepleri ve süreli yayınların kredi talepleriyle diğer idari konular ele alındı.

Mevzuat düzenlemeleri görüşüldü

Toplantıda, Resmi İlanların İnternet Haber Sitelerinde Yayınlanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Taslağı ile İnternet Haber Sitelerinin Teknik Olarak Uyması Gereken Kurallara Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Taslağı gürüşüldü ve karara bağlandı.

Balıkesir Şube Müdürlüğü'nün fiilen açılmasına yönelik karar verildi

Düzenlenen toplantıda ayrıca, Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 47. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden hizmetlerin daha verimli ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak için Çanakkale'nin de işlemlerini yürütmek üzere Balıkesir Şube Müdürlüğünün fiilen açılmasına ve açılış işlemlerinin icrası için Genel Müdürlüğe yetki verildi.

Süreli yayınların haklarında alınan Genel Müdürlük Kararlarına yaptıkları itirazların değerlendirildi

Iğdır’da yayınlanan bir gazetenin Baskı Esasları şartını ihlal etmesine yönelik hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yönelik yaptığı itiraz kısmen kabul edildi.

Ankara’da faaliyet gösteren bir haber ajansına ait internet sitesinin resmi ilan yayınlama hakkı kazanabilmesi için bekleme süresinin başlatılması talebine yönelik olarak başvurusunun reddine karar verildi.

Yardımlar ve borç paralar

Basın İlan Kurumu, basının desteklenmesine dair faaliyetleri kapsamında Kurumun Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ve 219 sayılı Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul Kararının ilgili hükümleri uyarınca, basında fikren ve bedenen çalışanlara faizsiz borç para veriyor. Yardıma muhtaç basın mensupları ve yaşamını yitirenlerin ihtiyaç sahibi ailelerine maddi yardımlarda. bulunuyor.

Bu kapsamda resmi ilan yayımlama hakkını haiz süreli yayınlarda fikren veya bedenen çalışan 50 kişinin borç talepleri kabul edildi. 49 basın mensubunun her birine 18.000 lira, 1 basın mensubuna ise 22.500 TL olmak olmak üzere faizsiz ve 12 ay geri ödemeli toplam 904.500 lira borç para yardımı yapılmasına yönelik karar verildi.

Süreli yayınların kredi istekleri

Süreli yayınların kredi taleplerini görüşen Yönetim Kurulu, 2 gazete ve 2 internet haber sitesinin kredi isteğini uygun buldu.