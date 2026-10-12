Mardin’de sabah saatlerinde başlayan toz taşınımı, kent genelinde etkili oldu. Özellikle merkez Artuklu ilçesi ile Kızıltepe ve Yeşilli’de yoğunlaşan toz bulutu, görüş mesafesinin azalmasına ve hava kalitesinin düşmesine yol açtı.

Toz nedeniyle tarihi yapılar, araçlar, evlerin pencere camları ve balkonlarında toz tabakası oluştu. Kent sakinleri günlük yaşamlarını sürdürmekte zorlanırken, açık havada bulunmak da güçleşti.

Vatandaşlardan Maske Uyarısı

Kent sakinlerinden Halil Bakay, toz taşınımı nedeniyle dışarı çıkarken zorlandıklarını belirterek maske kullandığını söyledi.

Bakay, “Maskesiz çıkmıyorum. Tavsiyem kimse maskesiz çıkmasın. Nefes almakta zorlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uzmanlardan Risk Gruplarına Uyarı

Uzmanlar, toz taşınımının etkili olduğu bölgelerde özellikle ileri yaştaki kişilerin, çocukların ve solunum rahatsızlığı bulunanların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Risk grubundaki kişilere zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye edilirken, dışarı çıkılması gereken durumlarda uygun maske kullanılması ve toza maruz kalma süresinin azaltılması öneriliyor.



