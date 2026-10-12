Çankaya Belediyesi, Ankara’nın tarihini ve kültürel mirasını korumak amacıyla yürüttüğü “Çankaya Miras” projesi kapsamında başkente yeni bir müze kazandırmaya hazırlanıyor. Ayrancı Mahallesi’ndeki tarihi Mehmet Kınacı Bağ Evi’nin kentin sosyal yaşamını, mesleklerini ve kültürel geçmişini yansıtacak bir müzeye dönüştürülmesi için çalışmalar başlatıldı. Projenin ilk adımı olarak, Ankara’nın geçmişine ışık tutan “Anılarda Ankara, Meslekler ve Sosyal Hayat” kitabının genişletilmiş üçüncü baskısı yayımlandı.

Tarihi Mehmet Kınacı Bağ Evi müze olacak

Çankaya Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan ortak çalışma kapsamında, Ayrancı Mahallesi Kuloğlu Sokak’ta bulunan tarihi Mehmet Kınacı Bağ Evi ve parsel içerisindeki cam piramit yapı, kültürel amaçlarla kullanılmak üzere 25 yıllığına bedelsiz olarak Çankaya Belediyesi’ne tahsis edildi.

Tahsis işleminin ardından tarihi yapının Ankara’nın sosyal ve kültürel belleğini yansıtacak bir müzeye dönüştürülmesi için projelendirme çalışmaları başlatıldı. Müzenin, başkentin geçmişten günümüze uzanan gündelik yaşamını ve kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarması hedefleniyor.

Ankara’nın ortak hafızası müzede yaşatılacak

“Çankaya Miras” projesi, bilim insanları, uzman araştırmacılar ve koleksiyonerlerin katkılarıyla çok paydaşlı bir yaklaşımla yürütülüyor. Müzenin, Ankara’nın gündelik yaşamını, geleneksel zanaatlarını ve sosyal yapısını yansıtan kalıcı bir kültür alanı olması planlanıyor.

Bu kapsamda müzede sergilenmek üzere dönemsel belgeler, objeler, efemeralar ve görsel arşivlerin temin edilmesine yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

“Anılarda Ankara” kitabının üçüncü baskısı yayımlandı

Müzenin kavramsal ve tarihsel altyapısını oluşturmak amacıyla hazırlanan “Anılarda Ankara, Meslekler ve Sosyal Hayat” kitabı, genişletilmiş üçüncü baskısıyla okurlarla buluştu. Dr. Koray Özalp tarafından hazırlanan eser, Ankara’nın kent belleğini özel fotoğraflar, belgeler ve anlatılar aracılığıyla kayıt altına alıyor.

Kurulması planlanan müzenin temel başvuru kaynaklarından biri olması hedeflenen kitap, aynı zamanda Çankaya Belediyesi’nin kültürel yayın çalışmalarına da katkı sunuyor.