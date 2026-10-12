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Saat 10.00’da başlayacak kesintinin 17.00’ye kadar sürmesi bekleniyor. ASKİ, vatandaşların belirtilen saatler arasında yaşanabilecek su kesintisine karşı tedbirli olmasını iste

ASKİ’nin duyurusuna göre, vana arızası nedeniyle gerçekleştirilecek çalışma kapsamında belirtilen bölgelerde yaklaşık 7 saat boyunca su kesintisi yaşanacak.

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