ASKİ’nin duyurusuna göre, vana arızası nedeniyle gerçekleştirilecek çalışma kapsamında belirtilen bölgelerde yaklaşık 7 saat boyunca su kesintisi yaşanacak.

HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Kesintiden;

* İnciliköy
* Yeni
* Etlik
* İskitli
* Mamakark
* Tınaztepe
* Pursaklar
* Sıhhiye
* Bağcılar

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mahallelerinin etkileneceği bildirildi.

Saat 10.00’da başlayacak kesintinin 17.00’ye kadar sürmesi bekleniyor. ASKİ, vatandaşların belirtilen saatler arasında yaşanabilecek su kesintisine karşı tedbirli olmasını iste

Muhabir: Şevval Ateş