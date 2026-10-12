ASKİ’nin duyurusuna göre, vana arızası nedeniyle gerçekleştirilecek çalışma kapsamında belirtilen bölgelerde yaklaşık 7 saat boyunca su kesintisi yaşanacak.
HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?
Kesintiden;
* İnciliköy
* Yeni
* Etlik
* İskitli
* Mamakark
* Tınaztepe
* Pursaklar
* Sıhhiye
* Bağcılar
mahallelerinin etkileneceği bildirildi.
Saat 10.00’da başlayacak kesintinin 17.00’ye kadar sürmesi bekleniyor. ASKİ, vatandaşların belirtilen saatler arasında yaşanabilecek su kesintisine karşı tedbirli olmasını iste
Muhabir: Şevval Ateş