İYİ Parti Genel Merkez Tüm Sendikalar ve Kamu Çalışanları Başkanlığı tarafından 10-11 Ekim 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “İYİ Gelecek İçin Emek Çalıştayı”, çalışma hayatının farklı alanlarında yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

EMEĞİN SORUNLARI İÇİN ORTAK ÇÖZÜM ARAYIŞI

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Ankara Grand Mercure Hotel’de gerçekleştirilen çalıştaya, Türkiye’nin farklı bölgelerinden sendika yöneticileri, akademisyenler, uzmanlar, sivil toplum temsilcileri ve İYİ Parti teşkilat mensupları katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından yapılan açılış konuşmalarıyla başlayan programda, emeğin korunması ve çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştayda, çalışma hayatının sorunları farklı başlıklar altında değerlendirildi. Katılımcılar, kendi alanlarındaki deneyimlerini paylaşarak çalışanların karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerilerini dile getirdi.

DERVİŞOĞLU: EMEĞİN HAKKI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Çalıştayın açılışında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının mevcut koşullarda yeterince korunamadığını savunarak iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Enflasyon, düşük ücretler, işsizlik ve emeklilerin geçim sıkıntısına dikkat çeken Dervişoğlu, asgari ücretin genel ücret haline geldiğini, emeklilerin ise gelirleriyle geçinmekte zorlandığını ifade etti.

Üretim maliyetleri, yüksek kredi faizleri ve borç yükünün sanayici, esnaf ve çiftçi üzerindeki etkilerine de değinen Dervişoğlu, ekonomik tablodan iktidarın sorumlu olduğunu ileri sürdü. Çalıştayda ortaya çıkacak önerilerin Meclis çalışmalarına ve kanun tekliflerine dönüştürülmesini hedeflediklerini belirten Dervişoğlu, çalışanların haklarının korunması için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

EMEKLİLİKTE ADALET VE STAJ SİGORTASI ÇAĞRISI

Çalıştayın sonuç bildirgesinde, staj ve çıraklık sigortasının emeklilik başlangıcı olarak kabul edilmesi, emeklilikte yaşanan gelir kayıplarının önlenmesi ve kök aylık sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesi yönündeki talepler öne çıktı.

Dervişoğlu, çalışanların insanca yaşayabilecekleri bir gelire kavuşması gerektiğini belirterek güvencesiz istihdamın önlenmesi, gençlere yönelik istihdam olanaklarının artırılması ve kadınların çalışma hayatına katılımını destekleyecek kreş ve bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması çağrısında bulundu. Emeğin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal adaletle ilgili bir mesele olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, çalışanların ve emeklilerin geleceğe güvenle bakabildiği bir düzen kurulması gerektiğini ifade etti.

TÜRKOĞLU: “ALIN TERİNİN PARTİSİ OLMAZ”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da açılış konuşmasında emeğin ve alın terinin hak ettiği değeri görmesi gerektiğini söyledi. Uzun yıllar öğretmenlik ve sendikal mücadele içinde yer aldığını belirten Türkoğlu, çalışanların yoksullaşmasının yalnızca ücretlerle sınırlı olmadığını, adalet duygusunu da etkilediğini dile getirdi.

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