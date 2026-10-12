İsviçre’nin Cenevre kentindeki Palexpo Kongre Merkezi’nde 10-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen Bachata Social World Cup Finals 2026, dünyanın farklı noktalarından dansçıları bir araya getirdi. Yarışmada Ankara’yı temsil eden Furkan Demirtaş, dünya kupasında 62’nci oldu.

Dans yolculuğuna bir arkadaşının teşvikiyle başladığını belirten Demirtaş, yaklaşık 10 yıldır dans camiasının içinde yer alıyor. Yıllar içinde kendisini geliştirerek uluslararası bir organizasyonda yarışan Demirtaş, elde ettiği sonuçla dans alanındaki deneyimini bir üst seviyeye taşıdı.

Bugünlere gelmesinde kendisine destek olan herkese teşekkür eden Demirtaş, dans yolculuğunda emeği bulunanların katkısına dikkat çekti. Ankara’dan uluslararası sahneye uzanan yolculuğuyla Demirtaş, dans alanındaki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.