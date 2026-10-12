2027 asgari ücret zammı için milyonlarca çalışanın gözü yeni yılda yapılacak artışa çevrildi. Asgari ücretin 35 bin TL'yi aşıp aşmayacağı merak edilirken farklı zam oranlarına göre oluşabilecek maaşlar da hesaplandı.

2027 yılına yaklaşılırken Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı yeniden gündemin en çok merak edilen konuları arasına girdi. Geçim giderleri, kira fiyatları ve temel ihtiyaçlara yapılan zamlar nedeniyle çalışanlar yeni yılda maaşlarına ne kadar artış yapılacağını araştırmaya başladı.

Özellikle "2027 asgari ücret ne kadar olacak?", "Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?" ve "Yeni asgari ücret 35 bin TL olacak mı?" soruları öne çıkıyor.

2027 asgari ücret 35 bin TL olacak mı?

2026 yılında net 28 bin 75 TL 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin 2027 yılında ne kadar olacağı henüz kesinleşmedi.

Mevcut ücret üzerinden yüzde 25 oranında artış yapılması halinde net asgari ücret yaklaşık 35 bin 94 TL'ye yükselecek. Yüzde 30'luk zam senaryosunda ise bu tutar 36 bin 498 TL seviyesine ulaşacak.

Ancak söz konusu rakamlar resmi bir karar değil, olası zam oranlarına göre yapılan hesaplamalardan oluşuyor.

Asgari ücrete yüzde 20, 25, 30 ve 40 zam yapılırsa ne kadar olacak?

2027 yılında uygulanabilecek farklı zam oranlarına göre net asgari ücret hesaplamaları şöyle:

Yüzde 20 zam: 33 bin 691 TL

Yüzde 25 zam: 35 bin 94 TL

Yüzde 30 zam: 36 bin 498 TL

Yüzde 35 zam: 37 bin 902 TL

Yüzde 40 zam: 39 bin 306 TL

Bu hesaplamalar, mevcut net asgari ücret esas alınarak hazırlandı. Kesin maaş tutarı ise resmi kararın ardından belli olacak.

Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için gözler yıl sonunda yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi.

Komisyon görüşmelerinde ekonomik koşullar, enflasyon verileri ve çalışanların geçim şartlarının gündeme gelmesi bekleniyor.

Yeni asgari ücretin aralık ayındaki görüşmelerin ardından belirlenerek 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Asgari ücret zammında gözler enflasyon verilerinde

Yeni yılda yapılacak artışta enflasyonun seyri ve ekonomik gelişmeler önemli başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle alım gücünü koruyacak bir artış yapılıp yapılmayacağı çalışanların merak ettiği konuların başında geliyor.

2027 asgari ücretine ilişkin henüz resmi bir zam oranı açıklanmazken milyonlarca çalışan, yıl sonunda verilecek kararı bekliyor.