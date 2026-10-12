Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un yapı stokunun yenilenmesi ve kentsel dönüşüm çalışmaları üzerinden muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu.

Muhalefetin kentsel dönüşüm konusundaki tutumunu eleştiren Erdoğan, "Biliyorsunuz, kendileri villalarda, lüks ve güvenli sitelerde yaşıyor. Söz konusu İstanbul'un yapı stokunun yenilenmesi olunca en fazla bunlar bağırıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu riyakarlığa artık dur demenin vakti gelmiştir"

Muhalefetin kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik yaklaşımına tepki gösteren Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"En çok bunların sesi çıkıyor. En fazla gürültüyü bunlar yapıyor. Bu riyakarlığa artık dur demenin vakti gelmiştir."

"Kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandıracağız"

Hükümetin kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürmekte kararlı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel yönetimlere de eleştiriler yöneltti.

Erdoğan, "Hükümet olarak mahalli idareler seviyesinde sergilenen umursamazlığa rağmen kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırmakta kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında, İstanbul'daki yapı stokunun yenilenmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması öne çıktı.

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