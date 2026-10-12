Olay, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'nda yaşandı. Yol uygulaması yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Y.K., idaresindeki 38 AKA 417 plakalı hafif ticari araçla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin yaklaşık 30 dakika devam eden takibi neticesinde şüphelinin aracı, Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde barikat kurularak durduruldu.

Dersane parası gidecekmiş

Ekipler tarafından araçtan indirilen Y.K.'nin yapılan kimlik ve ehliyet kontrolünde, 18 yaşını doldurmasına sadece 4 gün kaldığı ve mevcut olan sürücü belgesinin otomobil kullanmak için yetersiz olduğu tespit edildi. Sürücü Y.K.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 335 bin lira para cezası uygulandı. Kesilen ceza miktarını duyduktan sonra sinir krizi geçiren Y.K., gözyaşları içinde polis ekiplerine yalvardı. Kendisini görüntüleyen kameralara karşı, 'Ağabey borcumuz vardı bizim, tüm çalıştığım gidecek. Dershane param gidecek' diyerek ağlayan genç, ekiplerce sakinleştirilmeye çalışıldı. Araç ise çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü.