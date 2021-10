Kuşadası’nda 67 kaçak göçmen kurtarıldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından can salı içerisinde Türk kara sularına geri itilen 67 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı içerisinde 67 kaçak göçmen olduğunu belirledi. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya çıkartıldı. 67 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

