Kaza, saat 20.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Ömer Daştan Sokak üzerinde yaşandı. E.K. kontrolündeki 58 ACR 266 plakalı otomobil ile U.K. idaresindeki 25 EZ 893 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan S.K., Z.K., D.K. ve M.C.A. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA