Salıcı, açıklamalarında özellikle ekonomik kriz, işsizlik ve enflasyon gibi önemli sorunların altını çizerken, CHP'nin bu konularda nasıl bir çözüm önerisi sunduğunu da dile getirdi.

CHP) İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, partinin değişen dünyaya uyum sağlama gerekliliğine dikkat çekerek, Cumhuriyet'in önemini vurguladı. Salıcı, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi için aslolan; kendisini değişen dünyaya uyarlamaktır. Aslolan, Cumhuriyet’tir," ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, 6 Nisan'da yapılacak olan CHP Kurultayı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Salıcı, partisinin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulunarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerinin ve değişen dünyaya uyum sağlama gerekliliğinin altını çizdi.

6 Nisan'daki kurultayın CHP’nin geleceği için önemli bir dönemeç olduğunu belirten Salıcı, değişen dünyada partinin kendini nasıl daha iyi uyarlayacağına dair stratejilerin tartışılacağını söyledi.