ABD’nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği hava saldırısının ardından Orta Doğu’daki gerilim tırmanıyor. Enerji arzı endişeleriyle Brent petrol yükselirken, küresel piyasalarda baskı artıyor.

ABD, hafta sonu İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer altyapısının “tamamen yok edildiğini” belirtti ve barış çağrısında bulunarak, aksi takdirde daha ağır saldırılar olacağını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Washington yönetiminin diplomatik çözüm arayışında olduğunu ifade etti. Ancak analistler, Orta Doğu’daki artan gerilimin özellikle enerji arzında küresel riskleri artırdığına dikkat çekiyor.

Hürmüz Boğazı Endişesi Piyasaları Baskılıyor

ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın kapanabileceği yönündeki endişeler yeniden yükseldi. Dünyada deniz yoluyla taşınan ham petrolün üçte biri ve LNG ticaretinin yüzde 20’si bu boğazdan geçiyor.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının Meclis’te gündeme geldiğini ancak son kararın Milli Güvenlik Yüksek Konseyi’ne ait olduğunu açıkladı.

Uzmanlar, 1970’lerdeki petrol krizine benzer bir arz daralmasının küresel ekonomi üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.

Petrol Yükseldi, ABD Vadeli Endeksleri Haftaya Düşüşle Başladı

Cuma günü Nasdaq yüzde 0,51, S&P 500 yüzde 0,22 düşerken, Dow Jones yüzde 0,08 yükseldi. Ancak yeni haftaya ABD vadeli endeksleri negatif başladı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 artışla 76,8 dolara, WTI tipi ham petrol ise yüzde 1,3 artışla 74,7 dolara yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puanlık artışla yüzde 4,40 seviyesinde. Altının ons fiyatı ise erken saatlerdeki kazançlarını geri vererek yüzde 0,8 düşüşle 3.358 dolardan işlem görüyor.

Avrupa ve Asya Borsaları Tedirgin: Gözler PMI Verilerinde

Avrupa piyasalarında jeopolitik riskler ana gündem maddesi olurken, yatırımcılar Hürmüz Boğazı’ndan gelecek haberlere odaklanmış durumda. Bugün Almanya, Avro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de açıklanacak olan imalat ve hizmet PMI verileri piyasaların yönü açısından kritik olacak.

Avrupa’da cuma günü İngiltere FTSE 100 yüzde 0,20 gerilerken, Fransa CAC 40 yüzde 0,48, Almanya DAX yüzde 1,27 ve İtalya FTSE MIB yüzde 0,74 yükseldi.

Asya piyasalarında da görünüm karışık. Japonya Nikkei 225 yüzde 0,2, Güney Kore Kospi yüzde 0,3 düşerken; Çin Şanghay Bileşik yüzde 0,2, Hong Kong Hang Seng endeksi ise yüzde 0,3 artıda seyrediyor.

Borsa İstanbul Haftaya Pozitif Başladı

Cuma günü yüzde 1,11 artışla 9.203 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni haftaya da alıcılı başladı. VİOP’ta BIST 30 endeksi haziran vadeli kontratı 10.306 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, cuma kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 39,7270 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde haziran ayı finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD ve Avrupa’dan gelecek PMI verilerinin piyasalar üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100’de 9.300 ve 9.400 direnç, 9.100 ve 9.000 destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Bugün Piyasalarda Takip Edilecek Veriler:

10.00 Türkiye – Haziran ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi

10.30 Almanya – İmalat/Hizmet/Bileşik PMI (Haziran)

11.00 Avro Bölgesi – İmalat/Hizmet/Bileşik PMI (Haziran)

11.30 İngiltere – İmalat/Hizmet/Bileşik PMI (Haziran) Tarım sayım seferberliği başlıyor İçeriği Görüntüle

16.45 ABD – İmalat/Hizmet/Bileşik PMI (Haziran)

17.00 ABD – Mayıs ayı Mevcut Konut Satışları