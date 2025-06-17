GONCAGÜL KONAŞ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları” tanıtım toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Etkinlikte dernek başkanı İbrahim Gökdemir ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan, projenin kapsamı ve amaçlarına dair açıklamalarda bulundu.

“600’E YAKIN GAZETECİ, 50 İL PROJELERİMİZDEN FAYDALANDI”

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, 2013 yılında kurulan derneğin 12 yıllık sürede önemli projelere imza attığını vurguladı. Gökdemir, “Kültür Sanat muhabirliği olgusunun gündemde kalmasını sağladık. Ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini kamuoyuna tanıtarak destinasyon haberciliği konusunda uygulamalı eğitimler verdik.” dedi.

Projelerin yalnızca gazetecilere değil, Türkiye'nin kültürel tanıtımına da katkı sunduğunu belirten Gökdemir, “600’e yakın gazeteci ve 50 ilimiz projelerimizden faydalandı. Binlerce haber, yüzlerce makale ve milyonları aşan okunmalarla saklı kültür hazinelerini kamuoyuna taşıdık.” ifadelerini kullandı.

“SANATI ŞOFÖR ESNAFIYLA BULUŞTURUYORUZ”

Bu yılki etkinlikler kapsamında sanatı toplumun her kesimiyle buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Gökdemir, “Şoför esnafımızı ebru sanatıyla tanıştıracağız. Bu sadece bir etkinlik değil, kültür ve sanatın herkesin hayatında yer alabileceğini gösteren güçlü bir örnek olacak.” diye konuştu. Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın ve ebru sanatçısı Ayşegül Akyürek’in katılımıyla ilk ebru çalışması yapıldı.

DÖRT İLDE KÜLTÜR YOLCULUĞU

Etkinlik kapsamında Adıyaman, Siirt, Bitlis ve Van illerinin ziyaret edileceğini belirten Gökdemir, “Adıyaman’da Kommagene uygarlığının izlerini, Siirt’te çok kültürlü yaşamın derin izlerini, Bitlis’te taş işçiliğinin eşsiz örneklerini, Van’da ise Urartu medeniyetinin görkemli kalıntılarını keşfedeceğiz.” dedi.

Ziyaret tarihleri şu şekilde açıklandı:

• Adıyaman: 27-29 Haziran 2025

• Siirt: 24-25 Temmuz 2025

• Bitlis: 26-28 Temmuz 2025

• Van: 28-29 Temmuz 2025

SANEM ARIKAN: “GAZETECİLER BU MİLLETİN ASKERLERİ GİBİDİR”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan ise konuşmasında derneğe duyduğu bağlılığı dile getirerek, “Gazeteciler bu milletin askerleri gibidir. Kültürümüze, sanatımıza, kimliğimize sahip çıkmak vatana hizmettir.” ifadelerini kullandı.

Arıkan, projelerin önemine dikkat çekerek, “Ne yaptıysak hep birlikte başardık. Çünkü birlikte olmadan hiçbir şey olmuyor. Bu proje, sadece bir gezi programı değil; kültürel bir envanter çalışmasıdır.” dedi.

Deprem bölgesine yapılan önceki ziyaretleri de hatırlatan Arıkan, “Kültür Sanat Muhabirleri Derneği olarak deprem sonrası on ilimizi taradık, destek olduk. Şimdi yeniden gidip yapılan çalışmaları yerinde inceleyeceğiz.” diye konuştu.

“ANKARA ŞOFÖRLERİ TURİZMDE ÖRNEK OLUYOR”

Arıkan, Ankara’daki şoför esnafına da teşekkür ederek, “Ankara şoförleriyle ilgili turizmde hiçbir şikayet yok. Nezaketli, işlerine hakim ve çok kıymetliler. Turizme katkıları için teşekkür ediyorum.” dedi.

“BİRLİKTE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Programın sonunda tekrar söz alan İbrahim Gökdemir, “Kültürle yoğrulmuş, sanatla şekillenmiş daha güçlü bir gelecek için birlikte yürümeye devam edeceğimize inanıyorum.” diyerek destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.