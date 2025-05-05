Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında anlamlı bir projeye imza atarak, Pakmaya Abidin Pak İlkokulu’nda çevre kirliliği ve geri dönüşüm konularında bilgilendirici bir sunum yaptı.

Minik öğrencilere çevre kirliliği, geri dönüşüm ve doğayı korumanın önemi anlatıldı. Görseller eşliğinde yapılan sunumda, çevre kirliliğinin insan sağlığı ve doğa üzerindeki olumsuz etkileri gözler önüne serildi. Geri dönüştürülebilir atıklar hakkında örnekler verilerek çocukların konuyu daha iyi kavramaları sağlandı.

Minik öğrencilerden sözler alındı!

Etkinlik sonunda Pakmaya Abidin Pak İlkokulu’ndaki minik öğrenciler, çevre konusunda daha bilinçli hareket edeceklerine dair söz verdiler.

Öğrencilerin ilgisi ve merakı, sunumun amacına ulaştığını gösterirken, okul yönetimi, üniversite öğrencilerine teşekkür etti. Ayrıca bu tür etkinliklerin çocukların çevreye karşı sorumluluk duygularını geliştirdiği ifade edildi.

Bu örnek proje, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.