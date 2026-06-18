Verilere göre, ilk el konut satışları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 azalarak 30 bin 196 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 32,7 düşüşle 63 bin 137 olarak kaydedildi.

Toplam konut satışları içerisinde ilk el konutların payı yüzde 32,4, ikinci el konutların payı ise yüzde 67,6 oldu.

İpotekli Konut Satışları 19 Bin 754'e Geriledi

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,8 azalarak 19 bin 754 oldu. Diğer konut satışları ise yüzde 36,2 düşüşle 73 bin 579 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında ipotekli işlemlerin payı yüzde 21,2 olurken, diğer satış türlerinin payı yüzde 78,8 olarak açıklandı.

Yabancılara Konut Satışı Bin 387 Oldu

Yabancılara yapılan konut satışlarında da düşüş görüldü. Mayıs ayında yabancılara satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak bin 387 oldu.

Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 15,1 azalarak 7 bin 68 oldu.

Mayıs ayında en fazla konut satışı yapılan yabancı uyruklar arasında Rusya vatandaşları ilk sırada yer aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarına 268, İran vatandaşlarına 125, Ukrayna vatandaşlarına ise 88 konut satışı gerçekleştirildi.

İş Yeri Satışlarında da Düşüş Yaşandı

Mayıs ayında Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 azalarak 3 bin 255 oldu.

İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 33,1 düşüşle 8 bin 179 olarak kayıtlara geçti. İpotekli iş yeri satışları yüzde 22,9 artarak 536 olurken, diğer iş yeri satışları yüzde 32,4 azalarak 10 bin 898 oldu.

TÜİK verileri, mayıs ayında konut ve iş yeri piyasasında genel olarak satışlarda gerileme yaşandığını ortaya koydu.