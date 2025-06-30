Samsun’un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki Batıpark’ta düzenlenen konser etkinliğinde, izleyiciler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, 16 yaşındaki E.E., önünde duran D.T.’nin eşini omzuna alarak sahneyi kapatmasından rahatsız oldu. Durumu dile getiren E.E., uyarıda bulununca taraflar arasında tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve E.E., vücudunun sol kısmından ve sağ bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli: "Ben bıçaklamadım"

Yaralı gencin ifadesinde, şüpheli D.T.’nin kendisini bıçakladığını söylediği kaydedildi. Polis ekipleri, kısa sürede D.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Ancak D.T., E.E.’yi kendisinin bıçaklamadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.