Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit'in tarihi simgelerinden olan saat kulesinin restorasyonu sürüyor.

Yaklaşık 40 metrekarelik alanda devam eden restorasyon çalışmalarında, yapının strüktürel (yapısal) bozulmalar ve cephe kaplamalarına yönelik önemli müdahaleler yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, saat kulesinin tarihi ve kültürel değerine uygun yapılan restorasyonda çalışmalarını yapıya zarar vermeyecek şekilde yürütüyor.

Genel temizlik ve tamamlama-tümleme yöntemiyle yapının, özgün hali korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

İskele sistemi kurularak kubbenin kurşun kaplama işlemi başlatılan projenin tamamlanma süresi 180 gün olarak planlandı.

Yüzde 6'lık fiziksel ilerleme kaydeden ekipler, kentin önemli simgesini en kısa sürede özgün kimliğine kavuşturmayı amaçlıyor.

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından İzmit'in sembolü saat kulesi hem bölge sakinlerine hem de ziyaretçilere tarihi dokuyu yeniden yaşatacak.