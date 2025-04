Üç sezondur Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti, etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla her hafta büyük ilgi görürken, geçtiğimiz günlerde dizide önemli bir ayrılık yaşanacağı duyurulmuştu. Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakteri, dün akşamki bölümde senaryo gereği zehirlenerek diziden veda etti.

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'ne Veda Ederken Duygusal Bir Paylaşımda Bulundu

Kızılcık Şerbeti dizisinin Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Üç sezon boyunca büyük bir emek verdiği dizisine veda eden Taşçıoğlu, duygusal bir paylaşım yaparak set ekibine ve izleyicilere teşekkür etti. Paylaşımında, "Kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye veda ediyorum. Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz. Tüm ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle... Hoşçakalın, hepinizi çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Pembe'nin Veda Sahnesi: Kızılcık Şerbeti'nde Şok Edici Gelişme

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Pembe, son bölümde izleyicileri şaşkına çevirdi. Hayatında ilk kez doğum günü kutlayan Pembe, kendisine ikram edilen pastayı yiyerek zehirlendi. Işıl tarafından içine zehir koyulan pasta, Pembe'nin ölümüne yol açtı. Dizinin final sahnelerinde fenalaşan Pembe, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu dramatik gelişme, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Pembe'nin veda sahnesi diziye damgasını vurdu.

Öte yandan Pembe karakterinin diziden ayrılması sosyal medyada tepkilere yol açarken, Sibel Taşçıolu'nun pembe karakterine ettiği vedada yaşadığı şaşkınlık sevenlerinin gözünden kaçmadı.