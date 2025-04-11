Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Ocak ayında ayrıldığı futbolcu eski sevgili Berk Çetin’den dayak yedi.

Ünlü fenomen uzaklaştırma kararı aldırdığını, eski sevgilisinin tarafından uzun zamandır rahatsız edildiğini, kurye kılığında yaşadığı yere sürekli geldiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

En son at çiftliğinde Bilic’i takip eden eski sevgilisi, ünlü fenomeni ve şoförünü darp etti.

Bilic yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaşarak şikayetçi olduğunu duyurdu.