Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak 28'inci hafta maçı saat 15.00'te başlayacak. Biletler 20 TL'den satılacak. Son 3 maçından beraberlikle ayrılan 19 puanlı Denizlispor, 60 puanı bulunan Mardin ekibini yenerek kümede kalma umutlarını korumak istiyor.

Oynadığı son 3 karşılaşmadan 5 puan çıkaran son sıradaki Turgutlu 1984, 5'inci sıradaki Orduspor 1967'yi ağırlayacak. Grupta 5 haftadır yenilen İzmir Çoruhlu FK, Zonguldakspor deplasmanına çıkacak. 1'inci Grup'ta tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Bornova 1877 evinde Belediye Kütahyaspor'la düşme hattındaki Kuşadasıspor kendi sahasında Bulvarspor'la kozlarını paylaşacak.

MUĞLASPOR VE AYVALIKGÜCÜ ZİRVE AŞKINA

3'üncü Lig 2'nci Grup lideri Muğlaspor evinde kümede kalma mücadelesi veren Kelkit Hürriyet Spor'la karşılaşacak. Son 2 maçından 1 puan çıkaran Muğla ekibi, 3 puan gerisindeki takipçisi Balıkesirspor'un 3-0 hükmen galip geleceği haftaya hata yapmak istemiyor. Play-Off yarışı veren Tire 2021 FK evinde Türk Metal 1963 ile oynayacak. Dördüncü basamaktaki Uşakspor, kendisi gibi 42 puanı bulunan Amasyaspor'un misafiri olacak.

3 Grup lideri Ayvalıkgücü Belediyespor seyircisi önünde düşme hattındaki 1922 Konyaspor karşısına 5'te 5 hedefiyle çıkacak. İkinci sırada yer alan namağlup Aliağa Futbol ise galibiyet serisini 5 maça çıkarmak için deplasmanda kümede kalma hedefindeki Bayburt Özel İdarespor'la rakip olacak. Düşme hattından kurtulmak isteyen Efeler 09 SFK, 4'üncü basamaktaki Küçükçekmece Sinopspor'un konuğu olacak. Tüm müsabakalarda ilk düdük 15.00'te çalacak.