Son yıllarda dünya genelinde kızamık vakalarında ciddi bir artış yaşandığına dikkat çeken Medipol Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, özellikle aşısız çocukların bu durumdan büyük risk altında olduğunu belirtti. Kızamık virüsünün hava yoluyla kolayca bulaştığını ve çevrede saatlerce canlı kalabildiğini söyleyen Prof. Dr. Güzel, “Aşılanmamış her 10 çocuktan 9’u kızamığa yakalanıyor. Yüzde 97 oranında koruyuculuk sağlayan kızamık aşısı, bu hastalığa karşı en etkili koruma yöntemidir” dedi.

Kızamık Virüsü 2 Saat Canlı Kalabiliyor

Amerika ve Avrupa'da kızamık vakalarının hızla yükseldiğini ifade eden Prof. Dr. Güzel, virüsün solunum yoluyla bulaştığını ve kapalı ortamlarda yaklaşık iki saat canlı kalabildiğini belirtti. Özellikle bağışıklığı olmayan çocuklarda bulaş riskinin son derece yüksek olduğunu vurgulayan Güzel, ebeveynlerin aşı takvimine uymalarının hayati önem taşıdığını söyledi.

Kızamık Belirtileri Neler?

Kızamığın yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve vücutta döküntü ile kendini gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Güzel, “Genellikle baş bölgesinde başlayan döküntüler zamanla gövdeye yayılır. Ayrıca ağız içinde beyazımsı ya da gri lekeler de görülebilir. Bu belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır” uyarısında bulundu.

Belirtiler Ortaya Çıkmadan da Bulaşabiliyor

Kızamığın oldukça bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Güzel, “Çocuklar hastalık belirtileri ortaya çıkmadan 4 gün önce bulaştırıcı hale geliyor. Döküntüler başladıktan sonra da en az 4 gün boyunca bulaştırıcılık devam eder. Bu nedenle şüpheli vakaların izole edilmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Kızamık Ağır Enfeksiyonlara ve Nörolojik Hasara Yol Açabilir

Hastalığın sadece döküntülerle sınırlı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Güzel, kızamık virüsünün ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi. “Kızamık; akciğer enfeksiyonlarına, beyin dokusunun etkilenmesine ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Bu durum, başka enfeksiyonların da kolayca gelişmesine yol açar. Ayrıca virüs, enfekte olduktan 7-10 yıl sonra bile nörolojik hastalıklar şeklinde ortaya çıkabilir” dedi.

Kızamıktan Korunmanın En Etkili Yolu Aşı

Kızamığın spesifik bir tedavisinin olmadığını belirten Güzel, korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu yineledi. Uzmanlar, çocukların zamanında ve eksiksiz şekilde aşılanmasının, kızamıkla mücadelede hayati bir rol oynadığını vurguluyor.