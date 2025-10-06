Esad Sivri’nin Prestij 2.0 kitabı, iletişim psikolojisinden sosyal medya sosyolojisine, pazarlamadan M2M teknolojisine kadar geniş bir perspektif sunan kitap, ‘takip edilen insan’, ‘marka olarak birey’ ve ‘duygu trafiği’ gibi kavramlarla dijital çağın yeni gerçekliğine ışık tutuyor.

Prestij 2.0 kitabı hakkında:

“Esad Sivri, kitabında insanlık tarihinin döngüsel iletişim serüvenine dikkat çekiyor. Ona göre bizler her yeni gün ileriye doğru gittikçe, insanlık tarihinin en eski geçmişi sanki bize daha da çok yaklaşıyor. Mısır hiyerogliflerinden sonra yazı ve alfabeyi icat ettik; fakat bugün gündelik hayatımızda en sık kullandığımız iletişim biçimlerinden biri emojiler. Bu semboller, neredeyse modern çağın yeni hiyeroglifleri olarak hayatımıza yerleşmiş durumda.

“Dijitalleşen çağda yazının yanında görsel işaretler, semboller ve kısa ifadeler yeniden ön plana çıktı. Esad Sivri’nin ifadesiyle hiyerogliflerden captionlara uzanan bu çizgide bir döngü oluştu ve insanlık adeta aynı noktaya geri döndü. Bu gözlem, kitabın merkezinde duran dijital iletişimle ilgili çarpıcı bir farkındalık sunuyor.

“Sivri, Prestij 2.0 kitabıyla dijital dünyada nasıl algılandığımızı, markaların ve bireylerin bu algıyı nasıl yönettiğini anlatıyor. Yazarın ifadelerinin en temel ayrımını duygular dünyasına gösterdiği ilgi belirliyor. Sivri, artık bizzat insanın bile marka olduğunu ifade ederken, kitabını şu satır ile aralıyor: Marka satın aldığınız değil, hissettiğinizdir.

“Yazar, iletişimde duyguların önemini paylaşım yapmamanın, susmanın bile bir anlam aralığını ifade ettiğini, iletişimin gerektiğinde susarak da sağlandığını deneyimlerinden hareketle anlatıyor. Sivri, eseriyle kurumsal iletişim alanında geçirdiği yılların bir özetini de okurla buluşturuyor.

“Sivri, iletişim dünyasında yirmi yılı aşkın tecrübesi ile çarpıcı örnekler ve uygulanabilir öneriler ile okura iletişimin mutfağını anlatıyor.”