Olay, Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi, Yeşilyurt sokakta 6 Eylül Cumartesi günü meydana geldi. Saat 04.45 sıralarında mağdur H.S.’ye ait ev motosikletle olay yerine gelen 2 kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Bu olaydan 1 gün sonra 7 Eylül Salı günü saat 02.20 sıralarında H.S.’nin evi bir kez daha kurşunlandı. Olay sırasında H.S.’nin evine 2 kurşun isabet ederken, park halindeki kamyonetine 3 kurşun, komşusunun kamyonetine ise 2 kurşun isabet ettiği belirlendi.

O ANLAR KAMERADA

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde başlarında motosiklet kaskı bulunan 2 kişinin, tabancayla ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştıkları anlar görülüyor.

KURŞUNLAMA GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONUNDAN ÇIKTI

Polis görüntülerin izini sürerek şüphelilerin kimliğini tespit etti. Esenler’de düzenlenen operasyonda S.A.(27) ile N.K.(24) gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda ise, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 49 adet mermi ve 2 adet kelepçe ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonlarında ise, kurşunlama olayı sırasında çektikleri video görüntüleri bulundu.Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)