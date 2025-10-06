Adaylar, sonuçlarını “sonuc.osym.gov.tr” adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.
ÖSYM’nin açıklamasında, “2025-YKS Ek Yerleştirme sonuçları erişime açılmıştır. Adaylar, sonuç bilgilerine ÖSYM’nin sonuç sisteminden ulaşabilirler” ifadeleri yer aldı.
Ek yerleştirme sürecinde bir programa yerleşen adaylar için üniversite kayıtları 7-11 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt sistemi (e-kayıt) üzerinden işlem yapan adayların, kayıt işlemlerini belirtilen tarihler içinde tamamlamaları gerekiyor.
Muhabir: Haber Merkezi