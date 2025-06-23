Milyonlarca kişinin genç, yaşlı demeden ter döktüğü YKS sınavı geçtimiz cumartesine pazar günleri yapılmıştı. Her sene olduğu gibi geç kalanlar, kimlik kartlarını veya giriş belgelerini unutanlar, sınav yerini karıştıranlar tekrar sahnedeydi.

Bazı okullardan geç kalan kişi görüntüleri alanların objektifine piercing'ini çıkarmaya çalışan, çıkaramayan ve sınava giremeyen bir öğrenci takıldı. Sosyal medyada iki gündür genç öğrencinin kıyafeti konuşuluyor.

Antalya'da sınava girmeye çalışan öğrenci adayı sosyal medyadaki eleştirilerin odak noktası haline geldi. Bir kesim kıyafet özgürlüğünü savunurken, bir kesim ise her şeyin ve her kıyafetin bir yeri olduğunu ve uygunsuz bulduklarını belirtti.

öte yandan sınava giremeyen gencin yükselen takipçi sayısı ise dikkatlerden kaçmadı. 1000 küsür takipçisi olan kızın 56.000'e yükselen takipçiside tepkilere neden oldu.