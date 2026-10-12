Otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren lastik fiyatlarında artış yaşanıyor. Lastik üretiminin temel ham maddeleri arasında bulunan kauçuk ve karbon siyahının maliyetlerindeki yükseliş, üreticiler üzerindeki baskıyı artırıyor. Sektörden aktarılan bilgilere göre 60'ı aşkın marka fiyatlarını yükseltirken, maliyetlerdeki hareketliliğin devam etmesi halinde yeni zamların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Lastik fiyatları neden yükseliyor?

Lastik üretiminde kullanılan doğal ve sentetik kauçuk ile karbon siyahı, üretim maliyetlerini doğrudan etkileyen önemli malzemeler arasında yer alıyor.

Bu ham maddelerin fiyatlarındaki yükseliş, üreticilerin maliyet hesaplarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Enerji, lojistik ve diğer üretim giderleri de lastik fiyatlarının belirlenmesinde etkili oluyor.

60'tan fazla markada fiyat artışı

Sektörde 60'ı aşkın markanın fiyat artışına gittiği belirtiliyor. Ancak zam oranlarının markalara, lastik ölçülerine ve ürün özelliklerine göre farklılık gösterebileceği ifade ediliyor.

Özellikle araçlarının lastiklerini yenilemeyi planlayan sürücüler için fiyatlardaki değişim önem taşıyor.

Lastik fiyatlarına yeni zam gelecek mi?

Ham madde maliyetlerindeki yükselişin devam etmesi durumunda lastik fiyatlarında yeni artışlar yaşanabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte, önümüzdeki döneme ilişkin kesinleşmiş bir zam oranı veya ortak uygulama tarihi bulunmuyor.

Uzmanlar, lastik satın alırken yalnızca fiyatın değil, üretim tarihi, araçla uyumluluk ve güvenlik özelliklerinin de dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Editör notu: Haberdeki 60'tan fazla marka ve tarihi maliyet zirvesi bilgileri kullanıcı tarafından sağlanan metne dayanıyor; bağımsız olarak doğrulanmış değil. Yayın öncesinde sektör kaynağı ve zam oranlarının teyit edilmesi önerilir.