Basın İlan Kurumu (BİK), yazılı basının dijitalleşme sürecinde karşılaştığı sorunları ve sektörün geleceğini ele almak amacıyla önemli bir çalıştay düzenledi. SETA Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen “Yazılı Basının Dijital Dönüşümü: Adaptasyon, Entegrasyon ve Sürdürülebilir Model Önerileri Çalıştayı”nda akademisyenler, gazeteciliğin geleceğine yönelik çözüm önerilerini değerlendirdi.

Gazetecilik artık sadece gazetelerle sınırlı değil

Çalıştayın açılışında konuşan BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay, dijitalleşmenin gazetecilik anlayışını köklü biçimde değiştirdiğine dikkat çekti.

Haberlerin artık yalnızca gazeteler ve internet siteleri üzerinden değil, sosyal medya, video platformları ve yapay zeka destekli sistemler aracılığıyla da okurlara ulaştığını belirten Çay, dijital dönüşümün sadece basılı içerikleri internete taşımak anlamına gelmediğini vurguladı.

Çay, dijitalleşmenin haber üretiminden doğrulamaya, teknik altyapıdan gelir modellerine kadar sektörün tamamını etkilediğini ifade etti.

Haber okuma alışkanlıkları değişiyor

Çay'ın paylaştığı uluslararası araştırma verilerine göre, dünya genelinde sosyal medya ve video platformları, çevrim içi habere erişimde haber kuruluşlarının kendi internet siteleri ve uygulamalarını geride bıraktı.

Çevrim içi haber videolarını haftalık olarak izleyenlerin oranının yüzde 77'ye ulaştığı belirtilirken, yapay zeka destekli arama sistemlerinin de habere erişim alışkanlıklarını değiştirdiğine dikkat çekildi.

Yerel medya için yeni modeller gündemde

Çalıştayın öne çıkan konularından biri de yerel basının dijital dönüşüme uyumu oldu.

Akademisyenler, yerel medya kuruluşlarının belirli habercilik alanlarında uzmanlaşması ve bölgesel iş birlikleri geliştirmesi gerektiğini değerlendirdi.

Toplantıda ayrıca yapay zekanın gazetecilik ilkelerine uygun kullanılması, dezenformasyonla mücadele, haber doğrulama sistemleri ve gazetecilik eğitiminde yeni düzenlemeler yapılması gibi konular ele alındı.

Basılı gazetelerin geleceğine dikkat çekildi

Dijital platformların giderek güçlendiği bir dönemde basılı gazetelerin varlığını korumasının önemine değinen Abdulkadir Çay, konunun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda güvenlik ve medya çeşitliliği açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Çay, yayıncılık sektörünün desteklenmesinde nitelikli gazeteciliği ve okur kitlesini esas alan daha dinamik sistemlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Çalıştayın sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak

Prof. Dr. Faruk Taşçı başkanlığında iki oturum halinde düzenlenen çalıştayda ortaya konulan öneriler, hazırlanacak sonuç bildirgesinde bir araya getirilecek.

Yazılı basının dijital geleceğine yönelik yol gösterici olması hedeflenen bildirge, Basın İlan Kurumunun resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulacak.