Ankara'da 13 Ekim kutlamaları nedeniyle sürücüleri yakından ilgilendiren trafik düzenlemesine gidilecek. Başkent oluşunun 103. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Ankara'da, düzenlenecek törenler ve Seymen Korteji yürüyüşü kapsamında bazı cadde ve sokaklarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, trafik kısıtlamaları 13 Ekim 2026 Salı günü saat 08.30'da başlayacak.

Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokak, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Etkinliklerin yoğunluğuna göre bazı güzergahlarda da ek trafik tedbirleri uygulanabilecek.

Bu cadde ve sokaklarda da trafik durdurulabilir

Ankara Emniyet Müdürlüğü, ihtiyaç duyulması halinde şu yolların da çift yönlü olarak trafiğe kapatılabileceğini bildirdi:

Çankırı Caddesi

Atatürk Bulvarı'nın Osmanlı Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasındaki bölümü

Anafartalar Caddesi

Hisar Parkı Caddesi

İpek Caddesi

Bedesten Sokak

Gözcü Sokak

Kalekapısı Sokak

Alitaş Sokak

Yürüyüş güzergahına bağlanan diğer yollar

Trafik kısıtlamaları ne zaman sona erecek?

Ankara Kalesi ve 1. TBMM Binası çevresinde gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle uygulanacak yol kapatmaları, programların tamamlanmasının ardından sona erecek.

Özellikle Ulus ve çevresinde ulaşım sağlayacak sürücülerin trafik düzenlemelerini dikkate alarak alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.