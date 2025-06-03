Geçtiğimiz yıla göre, en fazla fiyat artışı yaşayan ürün grupları açıklandı. Açıklanan verilere göre, en çok artış konut grubunda yaşanırken, gıda ve ulaşım da yüksek oranlarla listede yerini aldı.

Buna göre, konut %67,43, Gıda %32,87, Ulaştırma %24,59 olarak açıklandı. Konut grubundaki %67,43’lük artış, barınma maliyetlerindeki ciddi yükselişi gözler önüne sererken, temel ihtiyaçlar arasında yer alan gıda fiyatlarının %32,87 oranında yükselmesi vatandaşın günlük harcamalarını doğrudan etkiliyor. Ulaştırmadaki %24,59’luk artış ise özellikle akaryakıt ve toplu taşıma maliyetlerine yansıdı.

Uzmanlar, enflasyonist baskının temel tüketim kalemleri üzerindeki etkisinin sürdüğüne dikkat çekerken, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların alım gücünün her geçen gün daha da zayıfladığı belirtiliyor. Ekonomistler, yüksek fiyat artışlarının yalnızca kısa vadeli bir sorun olmadığını, uzun vadede sosyal ve ekonomik dengeleri de tehdit ettiğini vurguluyor.

Barınma maliyetlerindeki sert artış, özellikle kiracıları zor durumda bırakırken, büyük şehirlerde yaşam maliyeti oldukça yükseldi. Aynı şekilde gıda fiyatlarındaki artış, vatandaşların sofrasına doğrudan yansıyor; artık temel besin maddelerine erişim bile birçok aile için zorluk haline geldi.