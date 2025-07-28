Hepatit virüsünün neden olduğu hastalıklara dikkat çekmek ve kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Levent Öztürk, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Rahmet Güner ile çok sayıda uzman doktor katıldı.

"Türkiye’nin Bu Hastalıktan Kurtulması Gerekiyor"

Bakan Kemal Memişoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin 100 yıldır sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Bugün ülkemize baktığımız zaman, özellikle 1950'lerde salgın hastalıklarının olduğu dönemden bugün daha çok kardiyolojik, dolaşım hastalıklarının ve kanserin olduğu; bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin ise eliminasyona yakın bir şekilde başarıyla sürdüğü bir dönem yaşıyoruz."

Aşılamanın bu başarıda en kritik unsur olduğunun altını çizen Memişoğlu, 1998 ve 2012 yıllarında hepatit aşılarının çocuklara ücretsiz sunulmaya başlanmasının önemine değinerek şöyle devam etti:

"2000’li yılların başında, 5 yaş altı akut hepatit geçiren çocuk sayısı yüzlerceyken, bugün bu sayı 5’i bile bulmuyor."

“Hepatit Sinsi Bir Hastalıktır”

Hepatitin ciddi ve sinsi bir hastalık olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, aşının çocuklardan esirgenmemesi gerektiğini belirtti:

“Bunun bulaşma risklerini hepimiz biliyoruz. Hijyeninden, günlük yaşam kalitesinden, her şeyden etkilenen en önemli hastalıklardan bir tanesi. Özellikle küçük yaşta aşılanmayla, belli yaşta eğer kronik hepatit hastalığı varsa bunun tedavisini sağlayarak ve başkasına bulaşmasını engelleyerek Türkiye'nin bu hastalıktan kurtulması gerekiyor.”

“Hastalanmadan Sağlığımızı Koruyoruz”

Sağlık Bakanı, koruyucu sağlık politikaları kapsamında hijyenin ve bireysel farkındalığın önemini şu sözlerle vurguladı:

“Bugün Türkiye'ye baktığınız zaman, hem insan gücü anlamında hem fiziki altyapısıyla dünyaya örnek olan bir sağlık sistemine sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni bir safhaya geçtik; bu da Sağlıklı Türkiye."

"Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık sistemi dediğimiz, sadece sağlık hizmetini değil, bugün sağlığın sağlıklı kaldığı, toplumun sağlıklı olmasının en önemli amaç edindiği bir politikayla sürdürüyoruz sağlık hizmetlerimizi."

Memişoğlu, hastalığa yakalanmadan önlem almanın önemine dikkat çekerek, aşılanmanın en büyük kazanç olduğunu belirtti:

“Aşılandıysanız, bundan korunduysanız, en büyük kazancı elde etmiş olacaksınız. Topluma bunu aşıladığınız zaman, o zaman kronik hepatit hastalığını mümkün olduğunca azaltmış olacaksınız.”

“Sağlıklı Toplum Olmazsa Sağlık Sistemi Yeterli Olmaz”

Toplumun yalnızca sağlıkçıların uyarılarına değil, yaşam tarzlarını değiştirmeye de odaklanması gerektiğini ifade eden Bakan Memişoğlu şu açıklamalarda bulundu:

“Toplumumuz eğer hâlâ kiloluysa, hâlâ sigara içmeye devam ediyorsa, hâlâ kötü alışkanlıkları varsa, hâlâ hareketsiz ise o zaman sağlıklı toplum olamazsınız. Bundan sonra nasıl sağlık hizmetinde dünyaya örnek oluyorsak, sağlıklı toplum olmak için de çabalayacağız ve sağlıklı toplum olarak dünyaya örnek olacağız.”