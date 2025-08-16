Kayseri'de uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube ekipleri, batı illerinden Kayseri'ye ve doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit edilen şebekeye yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, G.E. (44), P.K. (44), İ.A. (40), İ.Ö. (35), A.S. (31), M.Y. (42) ve E.Y. (32) yakalandı.

Aramalarda, 1 kilo 895 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 241 bin lira para, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap, ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ve 8 fişek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen G.E, M.Y, P.K. ve İ.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda uyuşturucu şebekesinin çökertildiği belirtildi.