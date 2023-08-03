KAYSERİ (AA) – Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay'da yargılandığı davada "terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen hapis cezası kesinleşen ve eski emniyet müdürü olan hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.

FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Talas ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.