Kayseri’de otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sularında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı’nda meydana geldi.

Temirhan A. idaresindeki 38 AJZ 741 plakalı minibüs ile Yusuf Can B. yönetimindeki 38 ALE 935 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan toplam 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.