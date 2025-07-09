İlçe mezarlığında şehit Enes Gazi Özdemir ve şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ünal'ın kabirlerini ziyaret eden Canbolat, ardından şehitlerin ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Ailelere başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Canbolat, şehitlerin hatıralarının milletin gönlünde daima canlı kalacağını belirtti.

Şehitlerin yakınlarıyla sohbet eden Canbolat, 'Bizler şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olacağız. Şehitlerimizin geride kalan anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir.' diye konuştu.