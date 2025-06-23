ABD, bugün Katar'da bulunan vatandaşlarına "bulunduğunuz yerden çıkmayın" çağrısında bulunuştu.

Türk havayolu şirketleri, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gerçekleştirilen uçuşlarını iptal etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Katar Devleti'nin vatandaşların, bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerin güvenliğine yönelik endişelerinin bir parçası olarak yetkili makamlar, bölgedeki gelişmelere bağlı olarak alınan bir dizi ihtiyati tedbirin bir parçası olarak ülke hava sahasındaki hava trafiğinin geçici olarak askıya alındığını duyurur. Dışişleri Bakanlığı, resmi makamların durumu yakından ve sürekli olarak izlediğini, bölgesel ve uluslararası ortaklarla eşgüdüm halinde gelişmeleri değerlendirdiğini, ve resmi kanallar aracılığıyla kamuoyunu zamanında bilgilendireceğini vurgular. Bakanlık, Katar Devleti topraklarındaki tüm bireylerin güvenlik ve emniyetinin birinci öncelik olmaya devam ettiğini ve Devletin bu konuda gerekli önleyici tedbirleri almaktan çekinmeyeceğini yineler." ifadeleri yer aldı.