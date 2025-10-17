Kastamonu’da şehir içi toplu ulaşım, 28 yıl aradan sonra yeniden hizmete giriyor. 21 Ekim itibarıyla sarı otobüsler Kastamonu sokaklarında seferlerine başlayacak. Yeni sistemle birlikte kentte daha düzenli, erişilebilir ve modern bir ulaşım dönemi başlıyor.

Toplu ulaşımda "Yuvam Kart" uygulaması hayata geçirilecek. Vatandaşlar bu kartları Kastamonu Ulaşım Park A.Ş.'nin Kuzeykent ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki hizmet noktalarından temin edebilecek. Kartlar sayesinde hem ulaşım kolaylaşacak hem de farklı gruplar için özel tarifeler uygulanacak. Öğrenciler için indirimli tarifeler sunulurken, engelli bireyler, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 4 yaş altı çocuğu olan anneler otobüslerden ücretsiz yararlanabilecek. Ayrıca, kart taşımayanlar için kredi kartı ile ödeme seçeneği de kullanılabilir olacak.

Yetkililer, yeni sistemle birlikte hem şehir içi ulaşımın rahatlayacağını hem de vatandaşların günlük yaşamında önemli bir kolaylık sağlanacağını belirtiyor. Yıllar sonra gelen bu adım, Kastamonu’da ulaşım açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.