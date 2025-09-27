KASTAMONU’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) öğrencisi İsmail Tokaç (20), düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu-Tosya kara yolu Ortalıca köyü mevkisinde dün saat 20.30 sıralarında, M.M.T. yönetimindeki 37 KK 754 plakalı otomobil, H.U.’nun kullandığı çeltik yüklü traktörün römorkuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan Kırıkkale PMYO öğrencisi İsmail Tokaç yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

Tokaç için Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen cenaze törenine Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, İl Emniyet Müdürü Tamer Taç, İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Kırıkkale PMYO yöneticileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk bayrağına sarılı tabutu meslektaşlarının omuzlarında tören alanına getirilen Tokaç için saygı duruşu yapıldı ve dualar okundu. Annesini kaybettiği öğrenilen Tokaç’ın babası Bilal Tokaç ve erkek kardeşi törende güçlükle ayakta durabildi. Cenaze, Ortalıca köyünde toprağa verildi.