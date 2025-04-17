Son 3 lig maçında kadroda yer almayan Hakan Barış, sezonun ikinci yarısında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle takımından uzak kaldı. Tokat Plevnespor maçı öncesinde uçağı kaçırdığı için kafileye katılamayan oyuncu, sonrasında özür dileyerek yeniden takıma döndü. Ardından Ergene Velimeşespor maçının ardından influenzaya yakalanan Hakan, Muş deplasmanında da forma giyemedi.

Perikardit tanısı sonrası tedavi süreci

Anadolu Üniversitesi karşısında kısa süreli forma giyen Hakan Barış, maç sonrası göğüs bölgesinde şiddetli ağrı şikayeti yaşadı. Yapılan kontrollerde perikardit teşhisi konulan futbolcu tedavi altına alındı. Bu rahatsızlık nedeniyle Silifke Belediyespor, Kahramanmaraşspor ve Kuşadasıspor karşılaşmalarında forma giyemedi.

Saha çalışmalarına başladı, dönüş için süreye ihtiyacı var

Tedavi süreci sona eren 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde bireysel çalışmalara başladı. Teknik ekip, Hakan Barış’ın tam olarak hazır hale gelmesi için en az 10 günlük bir sürece daha ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Karşıyaka’da Play-Off öncesi diğer sakatlık gelişmeleri

Karşıyaka’da sakatlıkları nedeniyle bir süre forma giyemeyen Onur Akbay ve Erdal, Silifke Belediyespor maçında takıma geri döndü. Sakatlığı süren Mert Torlak ve Bedirhan’ın ise Play-Off maçlarına kadar takıma katılması bekleniyor.