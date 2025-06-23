Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı (FHN), arama kurtarma ekiplerinin Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (BM OCHA INSARAG) kapsamında sınıflandırılabilmesi adına çalışma başlattı. Bu kapsamda, AFAD, Azerbaycanlı arama kurtarma ekiplerine eğitimler verdi. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov, bugün AFAD'da düzenlenen törenle destek veren AFAD personellerine iş birliği rozeti taktı.

"Personellerimize iş birliği nişanı takarak arkadaşlarımızı onurlandırmıştır"

Törende konuşan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Bugün afet yönetimi alanında müştereken yapılan bir çalışmanın neticesini hep birlikte görüyoruz. 2015 yılında Birleşmiş Milletlere bağlı INSARAG akreditasyonu çerçevesinde AFAD Başkanlığımız, ilgili uzman arkadaşlar marifetiyle, Azerbaycan'da arama kurtarma ekiplerine akreditasyon eğitimi başlattı. Geçen süre içerisinde eğitimler başarı ile tamamlanmıştır. Azerbaycan'da artık uluslararası akreditasyonu olan ve orta seviye arama kurtarma kademesinde olan ekipler vardır. Bu konuda Azerbaycan, AFAD Başkanlığı bünyesinde çalışan ve burada olan personellerimize iş birliği nişanı takarak arkadaşlarımızı onurlandırmıştır" diye konuştu.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilere vurgu yapan çeken Pehlivan, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler 'iki devlet, tek millet' anlayışı çerçevesinde her alanda artarak devam ediyor. Aramızdaki kardeşlik ve dostluk bağları yapılan çalışmalarla her geçen gün daha da pekişiyor" dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov ise "AFAD personellerin uzun yıllar süren tecrübelerini, Azerbaycanlı kardeşlerine aktarmaları nedeniyle Azerbaycan AFAD'ı uluslararası sertifika elde etmiş ve Birlemiş Milletler'in istediği bir kategoriye erişmiştir" ifadelerine yer verdi. (DHA)