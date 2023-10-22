Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Şüphelilere yönelik çalışma
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, R.C, D.E. ile İ.E.Ç. gözaltına alındı.
Şüpheliler,kontrol şartıyla serbest
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.C. ile D.E. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, İ.E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı