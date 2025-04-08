GONCAGÜL KONAŞ

“Ulusal Kanser Haftası” kapsamında bir araya gelen Kanserle Dans ve Değer Temelli Sağlık Dernekleri, “Kanser Tedavisinde Hasta Beklentileri Araştırması”nın sonuçlarını Ankara’da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. T.C. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve sağlık profesyonellerinin katılım gösterdiği toplantıda, kanser hastaları ve yakınlarının yaşadığı sorunlar ve ihtiyaçları detaylarıyla paylaşıldı. Araştırma, özellikle psikolojik desteğe duyulan yüksek ihtiyacı gözler önüne sererken, ilaca erişim, erken teşhis hizmetleri, alternatif tedavi arayışları ve hasta derneklerinin rolü gibi başlıklar da dikkat çekti.

Anket sonuçlarına göre, kanser hastaları ve yakınlarının en büyük ihtiyacı psikolojik destek oldu. Katılımcıların %70’i tedavi sürecinde sorun yaşadığını belirtirken, psikososyal destek eksikliği öne çıkan ihtiyaçlardan biri olarak belirlendi. Araştırmaya göre, 2022 yılında %89,23 olan ücretsiz psikososyal destek talebi, 2025’te %91,81’e yükseldi.

“PSİKOSOSYAL DESTEK TALEBİ, 2025’TE %91,81’E YÜKSELDİ”

Prof. Dr. Haluk Özsarı: “Araştırma, kanser hasta ve yakınlarının beklentilerine ışık tutuyor. En dikkat çekici sonuçlardan biri, tedavi sürecinde en fazla psikolojik desteğe ihtiyaç duyulduğu gerçeği. 2025’te bu oran %91,81’e yükselmiş durumda.” dedi. Ayrıca Özsarı, ulaşım hizmeti talebinde de artış yaşandığını belirterek, “2022’de %90,57 olan oran, 2025’te %91,69’a çıktı.” ifadelerini kullandı.

İLACA ERİŞİMDE SORUN AZALDI ANCAK DEVAM EDİYOR

Araştırmada, hastaların %66,93’ü ilaca erişimde sorun yaşamadığını belirtirken, %13,97’si ilacın sigorta kapsamında olmamasından, %11,74’ü ise eczanelerde bulunmamasından şikayet etti.

KETEM’LER BİLİNİYOR AMA KULLANILMIYOR

Araştırma, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri’nin (KETEM) toplumda bilindiğini ancak yeterince kullanılmadığını ortaya koydu. Katılımcıların %76,97’si KETEM’lerden haberdar olduğunu belirtirken, %74,9’u bu hizmetlerden hiç yararlanmadığını söyledi.

“%71,65 ORANINDA KATILIMCI ALTERNATİF TEDAVİLERE İLGİ DUYUYOR”

Prof. Dr. Umut Demirci: “Katılımcıların yaklaşık %49’u meme kanseri hastası. Meme ve jinekolojik kanser birlikte değerlendirildiğinde oran %58’e çıkıyor.” dedi. Demirci, hastaların yeni tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak istediklerini vurgulayarak, “Katılımcıların %80,40’ı yeni uygulamalara dair bilgi almak istiyor.” diye konuştu.

Hastaların tamamlayıcı tedavilere ilgisi de dikkat çekti. Demirci, “%71,65 oranında katılımcı alternatif tedavilere (meditasyon, nefes terapisi, yoga vb.) ilgi duyduğunu belirtti.” dedi.

Klinik çalışmalar konusunda bilinirliğin düşük olduğunu ifade eden Demirci, “Hekimler bu konuda hastaları yeterince bilgilendirmiyor. Ayrıca ulaşım desteği için diyaliz hastalarına sunulan model, kanser hastalarına da uygulanabilir.” şeklinde konuştu.

"HASTA DERNEKLERİNİN ROLÜ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan, hasta derneklerinin önemine dikkat çekerek, “Bu araştırma, hasta derneklerinin psikolojik destek sağlamadaki rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. 2022’de katılımcıların %25’i hasta dernekleriyle iletişime geçmişken, bu oran 2025’te %20’ye gerilemiş durumda.” dedi. Gürkan, tüm sağlık paydaşlarını hasta ve yakınlarını derneklere yönlendirmeye çağırdı.

PANDEMİ VE DEPREMDE HİZMET AKSAMADI

Araştırma, COVID-19 pandemisinde ve 6 Şubat depremlerinde sağlık hizmetlerinin büyük oranda aksamadığını da ortaya koydu. Pandemi sürecinde hastaların %88,52’si, depremde ise %77,87’si hizmette aksama yaşamadığını belirtti. Ancak her iki dönemde de psikososyal destek alamadığını ifade edenlerin oranı sırasıyla %11,48 ve %6,94 oldu.

Hasta/hasta yakınlarının %79,73’ü bugüne kadar herhangi bir hasta derneğiyle iletişim kurmadığını belirtirken, iletişime geçenlerin %92,58’i derneklerden fayda sağladığını bildirdi.