Türkiye İş Bankası’nın 100. kuruluş yılı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı ile birlikte yeniden hayata geçirdiği "81 İlde 81 Orman" projesi, doğa dostu adımlarını Bursa’da sürdürdü. Daha önce 2008–2017 yılları arasında aynı iş birliğiyle uygulanan projeyle ülkenin dört bir yanında milyonlarca fidan toprakla buluşmuştu. Bu yıl yeniden başlatılan proje kapsamında Bursa’nın Mudanya ilçesinde yeni bir fidan dikim etkinliği düzenlendi.

MUDANYA’DA 10 BİN FİDAN YEŞERMEYE BAŞLADI

Dikim etkinliği, yüzde 45’i ormanlık alanlarla kaplı Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Altıntaş köyünde gerçekleşti. Yaklaşık 6 hektarlık alanda 10 bin fidan toprakla buluştu. Programa; Türkiye İş Bankası Bursa Bölge Satış Müdürü Maksut Özen, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Orman İşletme Şefi Selçuk Ayyıldız, TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Akça, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.

2009 yılında projenin ilk etabında Bursa’nın Harmancık ilçesi Kılavuzlar köyüne 45 bin fidan dikildiği, düzenli bakımlar sayesinde bu alanlarda zamanla doğal bir ekosistemin geliştiği belirtildi.

HEDEF: 5 YILDA 2 MİLYON 200 BİN FİDAN

Projenin yeni döneminde, Türkiye’nin 81 ilinde toplam 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve bu fidanların üç yıl boyunca düzenli olarak bakımlarının yapılması hedefleniyor. Böylece hem ülkenin orman varlığı artırılacak hem de ekosistemlerin çeşitliliği desteklenecek.

“ORMANLAR SADECE AĞAÇ DEĞİL, YAŞAMIN KENDİSİ”

Etkinlikte konuşan Türkiye İş Bankası Bursa Bölge Satış Müdürü Maksut Özen, ağaçlandırma projelerinin sürdürülebilirlik vizyonları açısından çok değerli olduğunu belirtti. Özen, “Kuruluşundan bugüne ülke ekonomisine, topluma ve doğaya katkı sunan İş Bankası olarak; eğitim, kültür, spor ve çevre alanında pek çok projeye destek veriyoruz. Ormanlar sadece ağaçlardan ibaret değildir; su kaynaklarını korur, hava kalitesini artırır, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik rol oynar” ifadelerini kullandı.