Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK A,Ş,'nin konuğu olacak.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yapan bordo beyazlı ekip, bireysel antrenman programlarıyla oyuncuların özel ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yanında fiziksel ve psikolojik olarak maç temposuna hazırlanmak gayesiyle teknik ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Hatayspor çalışmalarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin: “Bu sezon hedeflerimizdeki düşüş bizi üzüyor, ancak mücadelemizi sonuna kadar bırakmadan sürdüreceğiz. Gaziantep FK maçı, bizim için sadece bir futbol mücadelesi değil, aynı zamanda takım ruhumuzu yeniden güçlendireceğimiz bir fırsat. Şu an tek amacımız, kalan maçlardan maksimum verim almak ve Hatayspor’u layık olduğu yere taşımak. Oyuncularımın özverisi takdir edilecek durumda. Sezonun sonunda, hangi sonuçla bitirirsek bitirelim, her biri takıma katkı sağlayan birer değerli oyuncular. Gaziantep karşısında da en iyi performansımızı sahaya yansıtarak, taraftarımıza güzel bir futbol izletmeyi hedefliyoruz” diyerek Hayatspor için sürdürdükleri özverili çalışmalarına devam edeceklerini ve Hatayspor'u layık olduğu yere taşıyacaklarını belirtti.