Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, en düşük emekli aylıklarının artırılması konusundaki gelişmelere de değindi. Bakan, haziran ayı enflasyon verileri açıklanır açıklanmaz Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın konuyla ilgili değerlendirme yapacağını ve kısa sürede teklifin Meclis’e sunulacağını söyledi.

Emekli Aylıkları İçin Kritik Süreç Başlıyor

Işıkhan, "3 Temmuz’da haziran ayı enflasyon rakamları açıklandığında, yılın ilk yarısındaki TÜFE ortaya çıkacak. Ardından gerekli görüşmeler yapılıp konu Meclis’e sunulacak. Takdir TBMM’nindir. Emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Kamu İşçilerinin Zam Görüşmeleri Son Aşamaya Geldi

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında sendikalara son teklifin bu hafta iletileceğini aktaran Bakan, "İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanır" açıklamasını yaptı.